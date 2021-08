Bosnia-Turchia: Erdogan rende omaggio ad Alija Izetbegovic presso cimitero di Kovaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha visitato il cimitero dei martiri di Kovaci, a Sarajevo, dove ha reso omaggio alla tomba dell'ex presidente Alija Izetbegovic. Secondo quanto riporta il sito "Klix", il presidente turco ha deposto dei fiori sulla tomba del primo presidente della Repubblica di Bosnia Erzegovina subito dopo il suo arrivo nella città bosniaca. La visita alla tomba di Izetbegovic è una tappa prevista ad ogni visita del capo di Stato di Ankara in Bosnia Erzegovina. Erdogan era atteso al cimitero dall'esponente musulmano della presidenza tripartita bosniaca, Sefik Dzaferovic, e dall'ulema Husein Kavazovic. L'agenda della visita prevede anche una tappa presso l'edificio in costruzione della nuova sede della comunità islamica a Sarajevo e alla rinnovata moschea nella via di Bascarsija, nel centro cittadino. E' infine prevista una visita alla madrasa di Gazi Husrev-beg. In serata Erdogan incontrerà i membri della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina. Gli argomenti di conversazione saranno la cooperazione economica tra i due Paesi e i progetti infrastrutturali congiunti come la costruzione dell'autostrada Sarajevo-Belgrado. (Seb)