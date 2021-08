Afghanistan: Di Maio, priorità dell'Italia era effettuare maggior numero evacuazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione del maggior numero possibile di evacuazioni per proteggere i civili è stata la prima priorità dell’Italia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa con l’omologo russo, Sergej Lavrov. Di Maio ha espresso il suo “più vivo ringraziamento a personale diplomatico e della Difesa” impegnato nelle procedure di evacuazione. “La seconda priorità è che i talebani garantiscano il rispetto di diritti individuali, civili, delle donne e dei bambini” e “dovranno garantire l’accesso agli aiuti umanitari, un’assistenza che la comunità internazionale non intende far mancare. Dovremo vigilare affinché il paese non torni a esser un rifugio del terrorismo e una strategia internazionale per studiare l’impatto migratorio”, ha detto Di Maio, sottolineando “l’importanza di un approccio unitario” perché “solo un’azione globale coerente e condivisa puoi essere efficace”. (Res)