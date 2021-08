Afghanistan: "Times", documenti sensibili "sparsi per terra" nei dintorni dell'ambasciata britannica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fonte del Foreign Office ha affermato che il dipartimento è "grato al ‘Times’ per aver condiviso le informazioni recuperate e aver lavorato al nostro fianco per consentirci di mettere in salvo queste tre famiglie". In una dichiarazione, un portavoce del dicastero ha dichiarato che si è "lavorato instancabilmente per garantire la sicurezza di coloro che hanno lavorato per noi, incluso portare in salvo tre famiglie”. Secondo il portavoce, il personale diplomatico ha lavorato "al ritmo del peggioramento della situazione a Kabul". La commissione ristretta per gli affari esteri del Parlamento britannico ha già annunciato che sta avviando un'inchiesta sulla risposta del ministero degli Esteri alla situazione in Afghanistan. Il titolare del dicastero, Dominic Raab, sarà ascoltato in audizione il primo settembre. (Rel)