Arabia Saudita: Covid, voli nazionali vietati ai non vaccinati dal primo settembre

- La compagnia di bandiera dell'Arabia Saudita, Saudia Airlines, vieterà i voli nazionali a tutti i passeggeri non vaccinati contro il coronavirus Sars-CoV-2 a partire dal primo settembre. Lo ha reso noto la stessa azienda in una nota pubblicata sui canali social. Solo i passeggeri che hanno ricevuto due dosi del vaccino anti-Covid potranno volare sugli aerei della compagnia. La regola non si applica ai bambini sotto i 12 anni o alle persone che sono esentate dall'assunzione del vaccino per motivi di salute, aggiunge l’azienda. L'Arabia Saudita ha annunciato martedì 24 agosto che avrebbe revocato il divieto di viaggio per i residenti espatriati provenienti da 20 paesi. Tale restrizione era in vigore da febbraio come parte degli sforzi per frenare la pandemia di Covid-19. I residenti immunizzati con almeno due dosi ricevute prima di lasciare il Paese potranno tornare, ha annunciato l'Autorità generale dell'aviazione civile. I 20 paesi sono: Emirati Arabi Uniti, Libano, Egitto, India, Argentina, Germania, Stati Uniti, Indonesia, Irlanda, Italia, Pakistan, Brasile, Portogallo, Regno Unito, Turchia, Repubblica del Sud Africa, Svezia, Svizzera, Francia e Giappone. (Res)