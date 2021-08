© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi ricandido per il Campidoglio. Continuo a lavorare per Roma dal Parlamento. Passo il testimone a Giuseppe Libutti, giovane avvocato in prima linea per la giustizia sociale, vicepresidente di Paolo Maddalena nell’Associazione “Attuare la Costituzione”. Lo scrive in un post su Facebook Stefano Fassina. (Com)