Africa: von der Leyen a Berlino per Conferenza del G20 Compact with Africa

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si trova a Berlino per partecipare alla Conferenza del G20 Compact with Africa. “Sono felice di essere a Berlino”, ha scritto von der Leyen su Twitter. “Con i capi di Stato (del continente africano) discuteremo su come rafforzare il nostro legame unico”, ha aggiunto von der Leyen. “Stiamo unendo le forze per porre fine al Covid-19 ovunque, guidare una ripresa verde e inclusiva e creare opportunità per i nostri giovani”, ha scritto la presidente della Commissione europea. (Geb)