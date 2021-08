Ue: Euostat, spesa Stati membri per Difesa nel 2019 ammonta a 168 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Ue per la Difesa è stata nel 2019 di 168,5 miliardi di euro, pari al 2,6 per cento della spesa totale delle amministrazioni pubbliche: ciò equivale all'1,2 per cento del Pil. Questi i dati diffusi oggi dall'Istituto di statistica dell'Unione europea, Eurostat. Dal 2014 la quota della spesa per la Difesa sulla spesa pubblica totale è leggermente aumentata, mentre la percentuale del Pil è rimasta stabile all'1,2 per cento del Pil. Il rapporto più alto tra spesa pubblica per la Difesa e Pil si registra in Estonia, mentre il più basso in Irlanda. Nel 2019, il rapporto tra la spesa pubblica per la difesa e il Pil è variato tra gli Stati membri dell'Ue dallo 0,2 per cento in Irlanda e dallo 0,4 per cento in Lussemburgo al 2 per cento in Grecia e al 2,1 per cento in Estonia. (Beb)