Roma: colti in flagrante mentre infrangevano vetro di un'auto, arrestati 34enne e 25enne

- Il costante controllo del territorio da parte degli agenti della Polizia di Stato ha portato all'arresto di F.S.J. e M.C.J.A., entrambi peruviani, rispettivamente di 34 e 25 anni. Gli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio li hanno sorpresi in flagrante mentre infrangevano il vetro di un Van parcheggiato sul Lungotevere. Il loro intento era quello di appropriarsi delle valigie custodite all'interno e degli eventuali valori all'interno di queste. Le successive perquisizioni, effettuate sia sul posto che presso una delle abitazioni, hanno consentito di sequestrare 8 orologi, 8 cellulari ed alcuni documenti. Gli investigatori dello stesso Distretto sono ora al lavoro per risalire alla provenienza degli oggetti sequestrati per la successiva restituzione ai legittimi proprietari. (Rer)