Roma 2021: Trefiletti, Raggi insabbia servizio 'Io Segnalo, riorganizzerò polizia locale

- "L'amministrazione Raggi ha insabbiato lo straordinario servizio 'Io segnalo', messo in piedi dal mai troppo rimpianto ex comandante dei vigili urbani, Raffaele Clemente". Lo scrive in una nota Rosario Trefiletti, candidato sindaco Italia dei valori. "Fino a qualche mese fa il servizio consentiva ai cittadini di ricevere un tempestivo riscontro alle segnalazioni e denunce inviate per parcheggi selvaggi, veicoli abbandonati, cartelloni abusivi ed altro. Ora, dopo aver effettuato una farraginosa e dissuasiva procedura digitale, non risponde più nessuno. Le segnalazioni sono chiuse automaticamente senza spiegazioni e riscontro. Se sarò sindaco -dice- riorganizzerò il corpo della polizia di Roma Capitale e lancerò una Nuova App Mobile, specifica per le segnalazioni dei cittadini che vogliono efficacemente vigilare nei territori in cui vivono". (Com)