Russia: Covid, 19.509 nuovi casi di contagio giornalieri

- Il numero di contagi da coronavirus confermati in Russia è salito a 19.509. Lo ha affermato ai giornalisti oggi il quartier generale operativo per la lotta alla diffusione del coronavirus della Federazione Russa. Il totale dei contagi confermati sale dunque a 6.844.049. In termini relativi, l'aumento del numero dei contagi è dello 0,29 per cento. Attualmente in Russia sono 551.973 le persone sottoposte a cure contro la malattia. Il numero di guarigioni giornaliere dal Covid-19 è salito a 19.217. In totale le persone guarite sono 6.112.035. La percentuale di pazienti dimessi, secondo il quartier generale, resta all'89,3 per cento del totale dei contagiati. I decessi giornalieri sono invece 798, rispetto agli 820 del giorno prima. I morti da inizio pandemia sono ufficialmente pari a 180.041. (Rum)