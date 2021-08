Trasporto aereo: Wizz Air, 2 nuove rotte internazionali dall'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Wizz Air annuncia oggi due nuove rotte internazionali: da Bologna a Skopje e da Torino a Skopje. Lo riferisce la stessa compagnia low cost in un comunicato. Con l'apertura di nuove rotte, Wizz Air sottolinea ulteriormente il suo impegno nel mercato italiano e offre ai propri clienti e ai visitatori del Paese servizi di viaggio aereo davvero convenienti. Le operazioni di Wizz nel Paese contribuiranno ulteriormente allo sviluppo dell'economia locale, dell'aviazione e del turismo, fornendo opportunità di viaggio a basso costo e di alta qualità. Wizz Air ha introdotto una gamma di misure igieniche avanzate, per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. Come parte di questi nuovi protocolli, l'equipaggio e i passeggeri sono tenuti ad indossare mascherine e l'equipaggio di cabina deve indossare anche i guanti. Gli aeromobili Wizz Air vengono regolarmente sottoposti a un processo di disinfezione leader del settore con una soluzione antivirale e, seguendo il rigoroso programma di pulizia giornaliero di Wizz, tutti gli aeromobili della compagnia aerea vengono ulteriormente disinfettati durante la notte con la stessa soluzione antivirale. (segue) (Com)