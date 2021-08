Albania: premier Rama, prossima settimana annunceremo nuova composizione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Albania, Edi Rama, ha dichiarato che la prossima settimana verrà annunciata una nuova composizione del governo. Come riferito dai media locali, lo ha dichiarato Rama durante una conferenza stampa. Rama ha ricordato gli sviluppi avvenuti in Albania, fra cui la digitalizzazione del sistema di registrazione fiscale del Paese e l'aumento dei salari per sanitari e insegnanti. Il primo ministro ha anche menzionato che il tasso di disoccupazione dell'Albania è uno dei più bassi della regione, pari al 11,7 per cento, anche se ha sottolineato che quello della Serbia rimane comunque inferiore (9,08 per cento). Il premier ha inoltre fatto luce sui prossimi obiettivi per il Paese. Tra questi, la costruzione di quattro nuovi porti nei comuni di Saranda, Valona e Durazzo e l'iniziativa Open Balnkas, frutto di una collaborazione con la Macedonia del Nord e la Serbia. Sono previsti anche progetti a impronta culturale, come la costruzione di un nuovo teatro nazionale in Albania. (Alt)