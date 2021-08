Romania-Moldova: Covid, Bucarest donerà a Chisinau 100 mila test antigenici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania donerà alla Moldova 100 mila test antigenici per il coronavirus. Lo ha deciso il Comitato nazionale per le emergenze di Bucarest. "E' stata approvata una concessione di assistenza internazionale alla Moldova consistente in 100 mila test antigenici contro il Covid-19", si legge nella decisione. Il trasporto dei test rapidi in Moldova sarà effettuato dal Dipartimento per le situazioni di emergenza attraverso l'omonimo Ispettorato generale. (Rob)