Durigon: Taverna, dimissioni grazie a forti pressioni M5s di Conte

- Il M5s di Giuseppe Conte ha chiesto le dimissioni di Claudio Durigon "fin da subito, perché riteniamo che le istituzioni del nostro Paese vadano tutelate sempre". Lo scrive su Facebook la senatrice M5s e vicepresidente di palazzo Madama Paola Taverna, che aggiunge: "Sotto queste forti pressioni, il sottosegretario leghista Durigon si è finalmente dimesso. Chi non ha rispetto della Costituzione e dei cittadini italiani non può far parte dell’esecutivo, non quando è presente il Movimento cinque stelle". (Rin)