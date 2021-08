Roma 2021: Raggi, ieri a Tor di Quinto insieme a cittadini che sostengono la mia ricandidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri sera sono stata a Tor di Quinto, a nord della città, per la cena organizzata dal 'ComitatoXvirginia' insieme a tanti cittadini che sostengono la mia ricandidatura. Voglio ringraziarli di cuore: il loro affetto e il loro supporto per me sono fondamentali". Lo scrive su Facebook la sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi. "Ho deciso di ricandidarmi perché è necessario portare avanti il lavoro che ho iniziato. In questi anni ho rimesso in moto la macchina amministrativa: bilanci in ordine, programmazione dei lavori da fare, appalti regolari e trasparenti - aggiunge -. Anche l’agenzia di rating Standard and Poor’s ha riconosciuto il grande lavoro fatto. Roma infatti è passata da un outlook negativo a stabile. Quando mi sono insediata ho trovato una città immobile con un debito da 13 miliardi. Adesso mi attaccano perché la città è piena di cantieri. È paradossale. Il lavoro su Roma non è finito. Ora è il momento di correre. E io corro per vincere - prosegue Raggi -. Ci sono appuntamenti importanti che non possiamo perdere: i fondi del Recovery, il Giubileo 2025 e la candidatura a Expo 2030. Si tratta di 10 anni di investimenti a Roma che creeranno posti di lavoro. Non possiamo rischiare di tornare indietro. Non possiamo permettere che si torni alle ruberie del passato. Andiamo 'AvantiConCoRAGGIo' insieme a tutti i cittadini onesti", conclude. (Rer)