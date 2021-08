Unione africana: ex presidente nigeriano Obasanjo nominato Alto rappresentante per il Corno d'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, ha nominato l'ex presidente nigeriano Olusegun Obasanjo come nuovo Alto rappresentante Ua per la regione del Corno d'Africa. La nomina, fa sapere la Commissione in una nota, rientra nell'obiettivo dell'Unione africana di promuovere la pace, la sicurezza, la stabilità e il dialogo politico in tutta la regione del Corno d'Africa. In particolare, l'Alto rappresentante avrà l'incarico di intensificare i contatti con tutti gli attori politici e le parti interessate nella regione al fine di consolidare una pace e una stabilità durature nel Corno. "L'ex leader nigeriano porta con sé un'esperienza politica molto ricca e credenziali impeccabili di forte impegno per gli alti ideali del panafricanismo e dell'integrazione e cooperazione regionale, nonché una profonda conoscenza della situazione attuale nel Corno d'Africa", ha dichiarato Faki, invitando tutte le parti interessate e la comunità internazionale ad assicurare ogni possibile sostegno all'Alto rappresentante, che dovrebbe arrivare nella regione nelle prossime settimane. (Res)