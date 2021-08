Israele: Covid, epidemia frenata grazie a richiamo vaccini secondo esperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale epidemia di Covid-19 in Israele è stata frenata grazie al richiamo dei vaccini. Lo riferiscono i ricercatori dell'Università Ebraica di Gerusalemme, secondo quanto si legge sul quotidiano online “Times of Israel”. Dopo aver superato quota 700 casi gravi all'inizio di questa settimana, i dati del ministero della Salute di oggi hanno mostrato che ci sono stati 689 pazienti ricoverati in gravi condizioni, in quello che sembrava essere l'inizio del declino della quarta ondata nel Paese. Secondo i ricercatori dell'Università Ebraica, la spinta israeliana a somministrare il terzo vaccino contro il Covid-19, insieme alla reintroduzione di alcune restrizioni, ha causato un'inversione di tendenza. Nelle prossime settimane il numero di infezioni giornaliere dovrebbe iniziare a rallentare, aggiungono gli esperti.Il governo israeliano ha lanciato la sua ultima campagna di vaccinazione a inizio agosto, esortando gli over 60 a ottenere la terza dose del vaccino nel tentativo di proteggere i più vulnerabili dalla cosiddetta variante Delta dell’agente patogeno Sars-CoV-2 che causa la Covid-19, la malattia da coronavirus. "L'attuale ondata di virus è stata frenata grazie a una combinazione di richiami e restrizioni soft", afferma il rapporto degli studiosi. A partire da venerdì mattina, in Israele è stata somministrata la terza dose a 1.872.056 persone. Eran Segal, un esperto di Covid e uno dei massimi consiglieri del governo, ha affermato che il tasso di casi gravi su tutte le nuove infezioni è sceso da circa il 2 per cento all'1,4 per cento negli ultimi giorni. "Il che significa che per lo stesso numero di infezioni, ci sono il 30 per cento di casi meno gravi", ha twittato Segal. I ricercatori dell'Università Ebraica spiegano che tra le persone di età superiore ai 60 anni, i non vaccinati avevano cinque volte più probabilità di essere ricoverati in gravi condizioni a causa delle complicazioni del Covid-19.Secondo il ministero della Salute israeliano, in base ai dati aggiornati a stamane, 27 agosto, il tasso di casi gravi tra i non vaccinati di età superiore ai 60 anni è pari a 267,6 casi su 100 mila. Tra i completamente vaccinati in quella fascia di età, la cifra era di 19,2 per 100 mila persone e tra i parzialmente vaccinati era di 58,7 per 100 mila. Per “completamente vaccinato" si intende chi ha ricevuto due o tre dosi, mentre per "parzialmente" si intende chi ha fatto una sola dose. Con l'apertura dell'anno scolastico la prossima settimana, i ricercatori hanno avvertito che il numero di contagi giornalieri potrebbe aumentare leggermente. Tuttavia, con il vaccino di richiamo, non è previsto un aumento dei casi gravi, aggiunge il rapporto dell'Università Ebraica di Gerusalemme.Dei 689 malati gravi ricoverati in Israele, 149 erano sono attaccati ai respiratori, secondo i dati del ministero della Salute. In totale, sono 1.086 le persone ricoverate in ospedale con Covid-19. I dati hanno mostrato che ieri, 26 agosto, sono state registrate 8.078 nuove infezioni, con ulteriori 1.220 casi identificati entro venerdì mattina, portando il numero di casi attivi nel paese a 78.342 su 9 milioni di abitanti. Il ministero ha affermato sono state testate 147.184 persone, con un tasso di positività in ulteriore aumento al 6,71 per cento, il livello più alto da febbraio. Il numero di persone che sono morte a causa della malattia da Covid-19 dall'inizio della pandemia è salito a 6.943, secondo i dati aggiornati a stamane. (Res)