Energia: russa Rosneft vuole esportare gas in Europa

- L'amministratore delegato della compagnia petrolifera russa Rosneft, Igor Sechin, ha chiesto al presidente russo Vladimir Putin di consentire alla società di esportare 10 miliardi di metri cubi di gas in Europa all'anno in seguito ai prezzi record del gas in Europa. Lo riferisce oggi il quotidiano "Kommersant", citando una lettera di Sechin. All'inizio di agosto, il prezzo del gas in Europa, dopo la decisione di Gazprom di prenotare solo il 4 per cento della capacità di transito supplementare del sistema di trasporto del gas ucraino, ha raggiunto il suo massimo storico, superando per la prima volta i 585 dollari (687,59 euro) per mille metri cubi. "Non stiamo parlando di cancellare il monopolio dell'esportazione di Gazprom e modificare la legislazione. Rosneft vuole firmare un accordo con il monopolio, secondo il quale Gazprom agirà come agente nell'esportazione di gas per la compagnia petrolifera", si legge nella lettera di Sechi. Inoltre, l'Ad di Rosneft ha aggiunto che sarebbe opportuno limitare la fornitura di contratti con nuovi utenti che non acquistano il gas da Gazprom. Secondo Sechin, queste misure potrebbero aumentare le entrate di bilancio della Federazione Russa. (Rum)