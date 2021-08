Polonia: viceministro Salute, afgani evacuati necessitano di cure mediche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli afgani evacuati dalle autorità polacche necessitano di cure mediche. Lo ha dichiarato oggi il viceministro della Salute della Polonia, Waldemar Kraska. Ieri 26 agosto, sono stati infatti evacuati quasi mille cittadini afgani che hanno lavorato per le autorità polacche. "Già in aeroporto e a bordo dei velivoli che li hanno condotti in Polonia, gli afgani che abbiamo evacuato hanno ricevuto cure mediche. Molti di loro sono rimasti ad aspettare in aeroporto per più di 48 ore, sotto al sole cocente di Kabul. Avevano fame, sete ed erano stanchi. Sono anche stati sottoposti ad uno stress notevole", ha detto Kraska. "Poche ore prima di salire a bordo, un uomo ha visto morire tutta la sua famiglia. C'erano anche molte donne in gravidanza. Quattro giorni prima di essere evacuata, una cittadina afgana era stata sottoposta ad un parto cesareo", ha aggiunto il viceministro. (Vap)