Covid: Figliuolo, seconda giornata di vaccinazione in favore degli afgani arrivati in Italia

- Prosegue il piano attuato dalla Struttura Commissariale guidata dal Generale Figliuolo, su mandato del presidente Mario Draghi, per proteggere i cittadini afgani dal Covid-19. Il lavoro di squadra Regione Abruzzo, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Azienda Sanitaria Locale e Difesa - riferisce una nota ha portato nel giro di poche ore all’allestimento di un hub vaccinale ad Avezzano, dove tra ieri e oggi hanno trovato accoglienza più di 500 afgani giunti in Italia dal loro Paese. Il sito allestito ad Avezzano scalo dalla Croce Rossa Italiana, con il coordinamento e il contributo della Protezione Civile ospita numerose famiglie con tantissimi giovani. Gli ospiti sono seguiti da mediatori culturali della Croce Rossa, che assistono il personale sanitario della Asl (tra cui i farmacisti che hanno il compito essenziale di preparare le dosi di vaccino da inoculare) e i cinque team vaccinali mobili della Difesa, nelle procedure di anamnesi e di vaccinazione vera e propria. Le somministrazioni avvengono all’interno delle tipiche tende pneumatiche della Protezione Civile, montate in breve tempo dai Volontari della Croce Rossa. Una delle tende viene riservata alle donne e verrà gestita da una dottoressa e due infermiere della Difesa, nell’ambito di un’organizzazione attenta a tutti gli aspetti. Le attività si svilupperanno per tutta la giornata, secondo la pianificazione che gli operatori di tutte le organizzazioni coinvolte hanno messo a punto sul campo nelle prime ore della mattinata. (Com)