Afghanistan: ministero Esteri Slovacchia, nessun connazionale tra vittime attentato

- Non ci sono vittime slovacche o afgane legate alla Slovacchia tra le vittime dell’attacco terroristico di ieri a Kabul. Lo afferma il ministero degli Esteri di Bratislava. In una nota il ministero afferma che “gli attacchi nei pressi dell’aeroporto internazionale Hamid Karzai hanno portato nuovi lutti a molte famiglie afgane che non vogliono altro se non vivere senza temere per la propria vita”. "La Slovacchia non accetterà mai attacchi terroristici sulla popolazione civile e sulle forze internazionali impegnate in operazioni umanitarie”, prosegue la nota del dicastero. “Il bersaglio dei terroristi erano soldati Usa e di altri Paesi alleati” che hanno consentito “il ritorno dei cittadini slovacchi dall’Afghanistan”. Si tratta di “un atto inaccettabile” i cui autori “devono essere puniti”. Gli organizzatori degli attacchi hanno chiarito a tutti che “non vogliono che nel futuro dell’Afghanistan ci siano la pace, la stabilità, la prosperità per tutti i cittadini, indipendentemente da etnia e religione”. (Vap)