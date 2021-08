Afghanistan: commissione Difesa Parlamento britannico avvierà inchiesta su evacuazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione difesa del Parlamento britannico sta pianificando un'inchiesta sul coinvolgimento del Regno Unito nella ventennale presenza della Nato in Afghanistan e sulle operazioni di evacuazione. È quanto riferito dall’emittente televisiva “Sky News”, secondo cui l'inchiesta dovrebbe esaminare l'evoluzione della missione militare britannica in Afghanistan, compreso il modo in cui il Regno Unito è stato costretto a ritirarsi in base a una tempistica fissata dagli Stati Uniti. Il presidente della commissione Tobias Ellwood ha dichiarato che l’inchiesta sta per essere avviata e che si stanno “ancora chiarendo i termini di riferimento". L'inchiesta potrebbe anche considerare il motivo per cui le autorità del Regno Unito sembrerebbero essere state colte alla sprovvista dalla velocità dell’offensiva talebana e dal corrispondente crollo del governo afgano e delle forze di sicurezza. (Rel)