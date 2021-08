Agroalimentare: Coldiretti Lombardia, al via raccolta mele, -23 per cento per gelate di primavera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia la mela più diffusa è la Golden Delicious per una produzione di oltre 729 milioni di chili, seguita dalla Gala per più di 378 milioni di chili previsti nel 2021, dalla Red Delicious con circa 194 milioni di chili quest'anno, ma molto popolari sono anche le Granny con oltre 115 milioni di chili e le Fuji, con oltre 152 milioni di chili, che sono fra le ultime a essere raccolte a fine stagione in ottobre. I frutteti Made in Italy possono vantare ben sei mele a denominazione di origine riconosciute dalla Ue – continua Coldiretti – dalla Mela Val di Non Dop alla Mela Alto Adige Igp, dalla Mela del Trentino Igp alla Melannurca Campana Igp, dalla Mela Valtellina Igp alla Mela Rossa Cuneo Igp. Per chi non ha la possibilità di acquistare le mele direttamente dal produttore in azienda o nei mercati di Campagna Amica, attenzione alle etichette che – evidenzia la Coldiretti – devono obbligatoriamente riportare per legge l'origine (luogo di coltivazione) e la varietà delle mele.Il successo delle mele in Italia è anche legato alle riconosciute proprietà salutistiche – ricorda Coldiretti – che ne fanno un sinonimo di salute e benessere. Il famoso detto popolare "una mela al giorno leva il medico di torno" ha un fondamento di verità: diversi studi dimostrano che può essere considerata a pieno titolo un farmaco naturale. (Com)