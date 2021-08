Pakistan: governo chiede a hotel di bloccare prenotazioni e accogliere evacuati da Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Pakistan ha chiesto ai proprietari di hotel di Islamabad di smettere di ricevere prenotazioni dall’estero e di accogliere invece le persone evacuate dall’Afghanistan. Lo scrive il quotidiano locale “Dawn”, secondo cui la polizia e l’amministrazione locale hanno già assunto diverse iniziative per consentire il rispetto della direttiva governativa, rafforzando in particolare le misure di sicurezza attorno agli alberghi. Circa 1.500 persone dovrebbero arrivare oggi in Pakistan dall’Afghanistan a bordo di diversi aerei. Oltre mille, inoltre, atterreranno a Islamabad ogni giorno nelle prossime due settimane, ma nella maggior parte dei casi si tratterà di un transito temporaneo. Fonti locali affermano che le operazioni di evacuazione hanno visto un’accelerazione dopo gli attentati avvenuti ieri all’aeroporto di Kabul. Al momento gli hotel non hanno ancora chiesto ai propri clienti di lasciare la struttura, ma tale richiesta potrebbe arrivare in caso di necessità. “Per facilitare i passeggeri, si richiede che le prenotazioni in tutti gli hotel di Islamabad vengano chiuse a partire da domani e almeno per i prossimi 21 giorni”, si legge nella direttiva dell’ufficio del magistrato distrettuale, secondo cui “tutte le camere libere potrebbero essere poste a disposizione dell’amministrazione fino a nuovo ordine”. (Inn)