Ambiente: Gallone, nuove regole su riciclo imballaggi bevande vittoria FI

- Le nuove regole sul riciclo per gli imballaggi delle bevande, previste dal decreto Semplificazioni, "sono una nuova vittoria di Forza Italia e dei suoi rappresentanti al governo del Paese. Prevedere non soltanto il vuoto a rendere, ma incentivi per gli operatori che adottano sistemi di restituzione con cauzione significa fare tesoro delle esperienze del passato e proiettarle verso una visione strategica del futuro". Lo dichiara in una nota la senatrice Alessandra Gallone, responsabile nazionale del dipartimento Ambiente di Forza Italia. La transizione ecologica, "per essere veramente tale, deve essere attenta anche e soprattutto alle esigenze di chi produce. Da sempre porto avanti questa battaglia e sono davvero soddisfatta di vederla concretizzarsi, anche grazie all’impegno costante del viceministro Pichetto Fratin, attraverso regolamenti applicativi che definiscano rapidamente modalità, tempi e beneficiari. La transizione ecologica e l’economia circolare possono costituire un volano per lo sviluppo di nuove attività industriali, con impatti positivi di carattere economico-sociale e generazione di reddito sul territorio. L’Italia può e deve essere - continua - leader nel mondo in questi settori. Ha mezzi, tecnologie all’avanguardia, genio imprenditoriale e un governo attento e consapevole. Il ministero dello Sviluppo economico, in particolare, sta puntando alla produzione di un sistema di circolarità che non si fermi alla gestione dei rifiuti, ma valorizzi anche le capacità italiane di prevenirne la formazione. Un Paese sempre più green è possibile e rappresenta una straordinaria opportunità, anche coinvolgendo e responsabilizzando il consumatore/utente con un’adeguata formazione in ambito scolastico e attraverso campagne mirate come quella sulla Carta del consumo circolare elaborata dalle Associazioni dei consumatori. Stiamo costruendo - conclude Gallone - un futuro che è già iniziato. E Forza Italia è, come sempre, in prima linea. Con idee concrete, impegno e responsabilità". (Com)