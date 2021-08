Istat: Confcommercio, dati fiducia non destano particolare preoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il peggioramento del sentimento di famiglie e imprese rispetto a luglio "non desta particolare preoccupazione, visto che la fiducia permane su livelli storicamente elevati". Lo dichiara, in una nota, l' Ufficio Studi di Confcommercio ai dati sulla fiducia di imprese e famiglie ad agosto diffusi oggi dall’Istat. "Su queste battute d’arresto - prosegue la nota - potrebbero aver pesato le incertezze sull’uso del green pass nelle attività aziendali e i timori delle famiglie sulla tenuta prospettica dell’occupazione. Tutto ciò potrebbe essersi riflesso - spiega l'Ufficio studi di Confcommercio - nella riduzione del clima futuro delle famiglie e nella contrazione piuttosto generalizzata delle attese delle imprese su vendite e ordini. Per non peggiorare significativamente il clima di fiducia, governo e istituzioni dovrebbero indicare con chiarezza le scelte da adottare per fronteggiare l’eventuale recrudescenza della pandemia", conclude la nota. (Com)