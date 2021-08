Afghanistan: Gelmini, G20 e Ue diano un segnale chiaro, crisi riguarda tutti noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’efferato attentato terroristico all’aeroporto di Kabul lascia una terribile scia di morte e di sangue, e costituisce una drammatica e inquietante premessa al nuovo corso che sta per aprirsi in Afghanistan. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie che aggiunge come "il prezzo pagato da persone innocenti e da chiunque si trovasse lì per aiutare i civili, i militari, le donne e i bambini, i deboli e gli anziani, a lasciare il Paese e a fuggire all’estero, è altissimo. Mi unisco alle parole del presidente Draghi sul ruolo delle donne e sulla necessità che il G20 tuteli i loro diritti e le loro vite". Per la ministra "la comunità internazionale tutta e soprattutto l’Europa, nostro faro di civiltà e sicurezza, sono chiamate a dare un segnale chiaro. Con fermezza dobbiamo tutti prendere coscienza che il problema afghano non è così lontano da noi, ci riguarda da vicino". (segue) (Com)