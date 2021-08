Francia: interrotto collegamento ferroviario Parigi-Normandia tra sabato e domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il collegamento ferroviario tra Parigi e la Normandia sarà interrotto tra sabato e domenica in Francia. Come riferito dalla Società nazionale delle ferrovie francesi (Sncf). Anche i treni di periferia non saranno più operativi verso il comune di Mantes-la-Jolie, nel dipartimento degli Yvelines. Per dare un'alternativa di trasporto, saranno aggiunte delle rotte dirette in pullman da e verso Parigi, Rouen, Evreux, Deauville e Caen. "Nella misura del possibile, consigliamo a tutti i nostri clienti di viaggiare prima delle ore 12 di sabato e dopo le ore 13 di domenica", ha suggerito la Sncf. (Frp)