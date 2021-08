© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente mortale sulla via Appia a Itri in provincia di Latina. Il sinistro è avvenuto al chilometro 135,800 della Statale che collega la cittadina a Formia tra un autocarro e un’autovettura causando il decesso di una persona. Sul posto i soccorritori e il personale Anas. Al momento si registrano rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. (Rer)