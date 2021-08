Vaticano: il Papa ai politici, servire il bene comune non il tornaconto personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo dei politici sia quello di "servire il bene comune e dare priorità al benessere di tutti, prima del tornaconto personale". Lo ha detto il Papa ai i partecipanti all'incontro dell’International Catholic Legislators Network, ricevuti questa mattina in udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano. "Una buona politica è indispensabile per la fraternità universale e la pace sociale", sottolinea Bergoglio che non dimentica le sfide vecchie e nuove che il mondo è chiamato ad affrontare. "Il vostro ruolo di parlamentari è più che mai importante - dice Papa Francesco -. Preposti a servire il bene comune, ora siete chiamati a collaborare, attraverso la vostra azione politica, a rinnovare integralmente le vostre comunità e la società intera. Non solo per sconfiggere il virus, e nemmeno per tornare allo status quo antecedente la pandemia, ma per affrontare le cause profonde che la crisi ha rivelato e amplificato: la povertà, la disuguaglianza sociale, l’estesa disoccupazione e le mancanze di accesso all’educazione". Una delle maggiori sfide in della nostra epoca è l’amministrazione della tecnologia per il bene comune. "Le meraviglie della scienza e della tecnologia moderna hanno aumentato la nostra qualità di vita - prosegue il Pontefice -. Tuttavia, abbandonate a loro stesse e alle sole forze del mercato, senza gli opportuni orientamenti impressi dalle assemblee legislative e delle altre pubbliche autorità guidate dal senso di responsabilità sociale, queste innovazioni possono minacciare la dignità dell’essere umano. Non si tratta di frenare il progresso tecnologico. Tuttavia, gli strumenti della politica e della regolazione permettono ai parlamentari di proteggere la dignità umana quando essa viene minacciata. Penso ad esempio alla piaga della pornografia minorile, allo sfruttamento dei dati personali, agli attacchi alle infrastrutture critiche come gli ospedali, alle falsità diffuse tramite i social. Una legislazione attenta può e deve guidare l’evoluzione e l’applicazione della tecnologia per il bene comune". Infine, l’appello del Papa: "Per guarire il mondo, duramente provato dalla pandemia, e per costruire un futuro più inclusivo e sostenibile in cui la tecnologia serva i bisogni umani e non ci isoli l’uno dall’altro, c’è bisogno non solo di cittadini responsabili ma anche di leader preparati e animati dal principio del bene comune". (Civ)