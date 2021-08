Messico: Olga Cordero si dimette da ministro dell'Interno e torna in Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Olga Sanchez Cordero si è dimessa dall'incarico di ministro dell'Interno del Messico per tornare ad esercitare il suo mandato al Senato. Lo ha confermato il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, annunciando la nomina di Adan Augusto Lopez Hernandez, oggi governatore dello stato di Tabasco. Sanchez Cordero è considerata una delle più solide sostenitrici dell'ambizioso programma di riforme governative, passato sotto il nome di "Quarta trasformazione". Un ruolo che, ha detto il presidente, Sanchez Cordero aveva sin dall'inizio voluto rappresentare nella Camera alta. "Quando l'ho invitata a contribuire a questo processo di trasformazione mi disse che il suo sogno era arrivare al Senato ed è per questo che l'avevamo candidata", ha detto Lopez Obrador salvo poi ricordare il successivo invito a entrare nel governo "per creare il precedente i una donna ad occupare l'incarico di ministro dell'Interno". (segue) (Mec)