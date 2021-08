Messico: Olga Cordero si dimette da ministro dell'Interno e torna in Senato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa che il Parlamento approvi la nomina del nuovo ministro, Sanchez Cordero sarà ora presentata dal partito del presidente - Movimento di rigenerazione nazionale (Morena)- come capo dell'ufficio di presidenza del Senato. Sanchez Cordero, che aveva ottenuto la sospensione del suo incarico al Senato alla fine del 2018, ha ribadito di essere "impegnata con l'agenda del presidente Lopez Obrador in questa quarta trasformazione della vita pubblica del nostro Paese". Secondo i media locali, l'ex ministra dovrà esercitare tutto il peso della sua influenza per sbloccare l'iter parlamentare di alcune delle riforme chiave proposte da "Amlo": ci sono infatti da approvare le leggi esecutive per la revisione della Guardia nazionale, per la riforma elettorale e per poter celebrare il referendum per la revoca del presidente. (segue) (Mec)