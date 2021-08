Messico: Olga Cordero si dimette da ministro dell'Interno e torna in Senato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un testo quest'ultimo che la maggioranza di Morena non è riuscita per ben due volte a far approvare, nonostante il serrato appello del presidente a fare in modo che si possa far decidere ai messicani - ad aprile 2022 - se interrompere a metà il mandato sessennale. Un'iniziativa che il capo dello Stato inserisce nel più ampio proposito di aumentare gli spazi di partecipazione democratica - al motto "il popolo incarica, il popolo revoca" -, ma spesso criticata per un impianto "populista" a scapito del rispetto della legge. Si discute ad esempio la possibile violazione della non retroattività delle norme: il referendum dovrebbe in questo senso essere applicato dal prossimo mandato, quando gli elettori sanno già prima di votare che il loro candidato potrebbe durare in carica non sei ma solo tre anni. D'altro canto, si immagina che a fronte di una maggioranza parlamentare divenuta meno solida dopo le legislative di giugno, il presidente possa utilizzare il referendum come strumento per consolidare la sua forza alla guida del governo. (Mec)