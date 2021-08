Energia: Libia, terremoto ai vertici della compagnia petrolifera statale Noc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi, importanti sviluppi stanno scuotendo il settore petrolifero della Libia a circa quattro mesi dalle elezioni che dovrebbero tenersi il prossimo 24 dicembre. Il ministro del Petrolio del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Muhammad Aoun, ha nominato un nuovo capo della National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera libica statale: si tratta di Jadallah al Awkali, membro del Consiglio di amministrazione. L’ordine firmato dal ministro reca la data del 24 agosto, ma è stata resa pubblico solo ieri, quando il nuovo presidente ha informato il ministro di non essere in grado di esercitare la sua autorità perché lo storico capo uscente della Noc, Mustafa Sanallah, continua a svolgere le sue funzioni dall’estero come se nulla fosse. Vale la pena ricordare che il giorno in cui Aoun ha nominato il nuovo titolare della Noc, Sanallah si trovava a Milano per un importante incontro con i vertici della compagnia italiana Eni e di Mellitah Oil and Gas (Mog, joint-venture paritetica tra le due compagnie), incentrato sullo sviluppo delle strutture offshore "A&E", che mirano ad evitare eventuali carenze di quantitativi di gas per rifornire il mercato libico e internazionale. Intanto, la Arabian Gulf Oil Company (Agoco, sussidiaria della Noc nell’est della Libia) ha annunciato la sospensione di tutti i suoi lavori e attività a causa della mancata assegnazione dei fondi necessari e del mancato invio dei bilanci per gli anni 2020 e 2021, circostanza che ha portato all'accumulo di debiti. La controllata orientale della Noc vanta una produzione di circa 200 mila barili di petrolio al giorno. La produzione greggio in Libia, Paese membro del Cartello petrolifero Opec ma esentato dai tagli, è stata pari in media a circa 1,3 milioni di barili al giorno ad agosto: l'output è destinato a scendere in assenza di interventi urgenti per risolvere questa situazione. (Lit)