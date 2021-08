Covid: bozza Iss, nessuna regione sopra soglia critica ricoveri e terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna Regione/PA supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica ai sensi del dm Salute del 30 aprile 2020. E' quanto si legge nella bozza del monitoraggio settimanale dell'Iss. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in aumento al 5,7 per cento (rilevazione giornaliera Ministero della Salute), con il numero di persone ricoverate in aumento da 423 (17/08/2021) a 504 (24/08/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta al 7,1 per cento. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 3.472 (17/08/2021) a 4036 (24/08/2021). (Rin)