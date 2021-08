Francia: Insee, cala ad agosto l'aspettativa delle famiglie sul tenore di vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiducia delle famiglie in Francia è leggermente peggiorata ad agosto, scendendo per la prima volta da maggio al di sotto della sua media a lungo termine. È quanto riferisce un’indagine dell'Istituto nazionale della statistica e degli studi economici (Insee), secondo cui questo deterioramento, iniziato a luglio, deriva in particolare da un "forte calo" della proporzione di famiglie che ritengono che il tenore di vita in Francia migliorerà nei prossimi 12 mesi. L'indicatore sintetico che misura la fiducia delle famiglie perde un punto, attestandosi a 99, mentre a luglio toccava quota 100, che corrisponde alla media delle rilevazioni effettuate tra il 1987 e il 2020. A giugno, al termine della terza proroga delle restrizioni legate al Covid-19, l'indicatore si attestava a 102 punti, dopo i 98 toccati a maggio. (segue) (Frp)