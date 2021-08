Francia: Insee, cala ad agosto l'aspettativa delle famiglie sul tenore di vita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un segnale preoccupante per i consumi è il fatto che "torna ad aumentare, dopo tre mesi consecutivi di calo, il numero di famiglie che ritengono opportuno risparmiare" e tale quota "rimane ben al di sopra della media", a quanto emerge dalle statistiche. Le famiglie sono anche più preoccupate per la loro futura situazione finanziaria, anche se questo livello di preoccupazione rimane significativamente inferiore alla media di lungo periodo. Per quanto riguarda la disoccupazione, scesa dell'11,1 per cento anno su anno a luglio, i timori sono stabili e restano al di sotto della media. In lieve aumento, infine, la quota di coloro che ritengono che i prezzi siano aumentati negli ultimi 12 mesi, così come il numero di famiglie che prevedono un aumento dei prezzi nel prossimo anno. (Frp)