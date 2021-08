Covid: bozza Iss, più casi tracciati, variante Delta dominante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (15443 vs 15.021 la settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti - si legge nella bozza del monitoraggio settimanale dell'Iss - aumenta leggermente (34 per cento vs 32 per cento la scorsa settimana). In lieve diminuzione la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (46 per cento vs 47 per cento). Infine, il 21 per cento è stato diagnosticato attraverso attività di screening. "La circolazione della variante delta è ormai largamente prevalente in Italia. Questa variante è dominante nell’Unione Europea ed è associata ad un aumento nel numero di nuovi casi di infezione anche in altri paesi con alta copertura vaccinale", aggiunge l'Iss.(Rin)