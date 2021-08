Vaccino: Costa, su estensione green pass e terza dose aspettiamo evidenze scientifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della trasmissione "Agorà estate", su Rai tre, il sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa, parlando dell'eventuale estensione del green pass ha chiarito che "la politica deve seguire quelle che saranno le indicazioni scientifiche. Come ministero - ha aggiunto il sottosegretario - abbiamo fatto una richiesta ben precisa al Comitato tecnico scientifico (Cts), attendiamo una risposta e, sulla base delle indicazioni, procederemo. Come anche in merito alla somministrazione della terza dose. La struttura commissariale - ha sottolineato - è pronta per somministrare la terza dose, attendiamo il parere dell'Ema, che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, e dopo di Aifa. Dopodiché agiremo. È una di quelle scelte che la politica, responsabilmente, deve fare sulla base delle indicazioni delle evidenze scientifiche", ha concluso Costa. (Rin)