Afghanistan-Turchia: Erdogan, nessuna decisione su richiesta talebani per gestione aeroporto Kabul

- La Turchia non ha ancora preso una decisione in merito alla richiesta dei talebani di gestire con personale tecnico l’aeroporto di Kabul. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando ai giornalisti prima di partire per una visita in Bosnia-Erzegovina. "La Turchia condanna l’attacco terroristico avvenuto ieri a Kabul. Il fatto che Daesh (acronimo in arabo per Stato islamico dell’Iraq e del Levante) abbia compiuto questo passo in un tale processo rivela quanto sia pericolosa un'organizzazione nella regione e nel mondo”, ha aggiunto. Notando che l'evacuazione del personale delle Forze armate in servizio in Afghanistan continua, Erdogan ha affermato: "Completeremo le evacuazioni il prima possibile". Riguardo all'incontro con i talebani, il presidente Erdogan ha affermato: "Non abbiamo il lusso di non chiedere il permesso a nessuno su chi incontrare e su quale tipo di colloqui instaurare. I talebani ci hanno offerto di gestire l'aeroporto di Kabul. Non abbiamo ancora preso una decisione in merito". Erdogan ha inoltre affermato che il numero di immigrati registrati e non registrati provenienti dall'Afghanistan attualmente presenti in Turchia ammonta a circa 300 mila. "Siamo molto sensibili al tema dell’immigrazione. Stiamo costruendo muri quasi ovunque, dal confine iraniano, a quello iracheno fino al confine siriano", ha aggiunto il presidente turco.(Tua)