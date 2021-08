Afghanistan-Turchia: Erdogan, evacuata ambasciata a Kabul dopo attentati in aeroporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha evacuato la sua ambasciata in Afghanistan, trasportando i dipendenti nell'area dell'aeroporto di Kabul dove sono di stanza i militari turchi. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in una conferenza stampa organizzata prima del suo viaggio in Bosnia-Erzegovina. "Abbiamo trasportato il personale della nostra ambasciata nel luogo in cui i nostri militari sono schierati nell'area dell'aeroporto. Abbiamo tenuto negoziati di oltre tre ore con i talebani. I contatti continueranno se necessario", ha affermato il presidente turco.(Res)