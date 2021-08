Guinea: emesso mandato d'arresto contro l'oppositore Sekou Koundouno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia guineana ha emesso un mandato di cattura internazionale contro l'oppositore Sekou Koundouno, membro attivo della società civile della Guinea e responsabile della pianificazione e della strategia del Fronte nazionale per la difesa della Costituzione (Fndc), la piattaforma che lo scorso anno promosse una serie di proteste contro la rielezione ad un terzo mandato del presidente Alpha Condé. Lo riferisce l'emittente "Rfi", secondo cui Koundouno è accusato per associazione a delinquere, incendio doloso, sovversione e partecipazione a un movimento insurrezionale. La notizia è stata duramente condannata dal leader dell'opposizione, Cellou Dalein Diallo, secondo il quale l'arresto di Koundouno rappresenta "l'ennesima strumentalizzazione della giustizia da parte di Alpha Condé nel tentativo di imbavagliare l'opposizione e mettere a tacere tutte le voci dissenzienti, soprattutto quelle che si oppongono al suo terzo mandato illegale e al malgoverno”. Secondo i dati ufficiali diffusi dalla Commissione, Condé ha vinto al primo turno le elezioni presidenziali con il 59,41 per cento dei voti davanti al candidato di opposizione Cellou Dalein Diallo, fermo al 33,5 per cento. Quest’ultimo ha tuttavia denunciato brogli e si è autoproclamato vincitore. Riuniti nel Fronte per la difesa della Costituzione (Fncd), gli attivisti di opposizione e società civile contestano da mesi a Condè una gestione personalistica del potere, culminata lo scorso anno con l’approvazione di una modifica costituzionale che lo ha autorizzato a presentarsi nuovamente per la rielezione, violando il limite dei due mandati previsto dalla versione originaria della Costituzione. Da allora, le proteste scaturite dalla contestata riforma sono andate avanti per mesi, sfociando in frequenti scontri con la polizia che hanno provocato, secondo le stime di Amnesty International, almeno 50 morti nell’ultimo anno. (Res)