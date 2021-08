Afghanistan: Renzi, attacco aeroporto solo l'inizio, mondo meno sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragedia dell’aeroporto "fa male al cuore, ma dobbiamo essere intellettualmente onesti: non è che l’inizio". Lo ha scritto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua Enews. "Gli estremisti islamici che i Talebani dicono di voler condannare a parole - ha aggiunto Renzi - sono gli stessi che nella precedente esperienza di governo talebana hanno trovato rifugio grazie alle sponde di Kabul. Oggi la priorità è l’evacuazione, certo. Ma la verità è che - ha sottolineato il leader di Italia viva - da quando abbiamo scelto di lasciare l’Afghanistan, il mondo è un posto meno sicuro. E che questa consapevolezza deve portare a una svolta almeno tre player istituzionali: il G20, che non può occuparsi solo di economia (bene l’attivismo di Mario Draghi in questa direzione, bene il lavoro di Elena Bonetti al G20Women di Santa Margherita Ligure); la Nato, che sta facendo figuracce sul terreno e non può limitarsi a fare improbabili conferenze stampa; l’Europa, che rischia di non toccare più palla se non alza la voce e non si ritaglia un ruolo", ha concluso Renzi. (Rin)