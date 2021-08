Afghanistan: Renzi, contro estremismo non solo battaglia militare ma anche culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, commentando l'iniziativa dei Talebani di proibire la musica in Afghanistan, nella sua Enews ha dichiarato: "Siamo davanti a una battaglia militare ma anche a una gigantesca battaglia culturale. Certo, le immagini dei corpi smembrati all’aeroporto - ha chiarito Renzi - sono fonte di dolore e lasciano sbigottiti. Ma l’idea che sta alla base dell’estremismo non vuole farti solo paura con il terrore. Quando non ti uccide, l’estremismo - ha sottolineato il leader di Italia viva - vuole farti vivere nel terrore, senza gioia, nell'angoscia. Senza la musica, senza la cultura, senza la bellezza. È una forma di tortura anche questa", ha concluso Renzi. (Rin)