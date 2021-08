Istat: ad agosto in calo la fiducia di consumatori e imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto attiene alle costruzioni, spiega l'Istat, tutte le componenti dell’indice sono in peggioramento. In relazione ai servizi di mercato, i giudizi sugli ordini e quelli sull’andamento degli affari segnalano un netto recupero; le attese sugli ordini sono in decisa diminuzione. Il quadro complessivo è in miglioramento nel commercio al dettaglio, dove tutte le componenti dell’indice registrano una dinamica positiva. Tuttavia, a livello di circuito distributivo, la fiducia è in aumento solo nella grande distribuzione (l’indice di fiducia aumenta da 113,2 a 118,9) mentre nella distribuzione tradizionale l’indice scende da 104,6 a 102,0. Con riferimento al comparto delle costruzioni, confermando la tendenza già in atto dallo scorso marzo, ad agosto cresce la quota di imprese che segnala la mancanza di manodopera (da 5,5 per cento a 7,5 per cento) e quella di materiali (da 5,1 per cento a 9,0 per cento) quali ostacoli all’attività. (Ren)