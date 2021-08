Turchia: oggi Erdogan in Bosnia per incontro con esponenti presidenza tripartita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, si reca oggi in Bosnia per una visita ufficiale, su invito del Consiglio presidenziale del Paese. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Anadolu", Erdogan incontrerà il presidente di turno della presidenza tripartita della Bosnia, Zeljko Komsic, l'esponente serbo della presidenza, Milorad Dodik, e quello bosniaco Sefik Dzaferovic. Secondo quanto reso noto, le relazioni bilaterali saranno riviste in tutti gli aspetti e saranno discusse le misure che possono essere prese per approfondire la cooperazione. Dodik ha chiarito nei giorni scorsi che la sua decisione di partecipare a tale incontro è stata sostenuta dai partiti presenti nel Parlamento della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia. Dodik ha affermato di voler far conoscere al presidente Erdogan le opinioni dell'entità e di voler illustrare la situazione "attualmente molto complessa" nel Paese. "Mi presenterò all'incontro. Il motivo è che non voglio lasciare due membri della presidenza, Sefik Dzaferovic e Zeljko Komsic, soli con Erdogan, che è un grande leader, e dare loro l'opportunità di esprimere le proprie opinioni da soli", ha detto l'esponente serbo della presidenza tripartita. (segue) (Tua)