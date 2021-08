Turchia: oggi Erdogan in Bosnia per incontro con esponenti presidenza tripartita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dodik interromperà così, almeno temporaneamente, l'azione di boicottaggio delle istituzioni centrali bosniache decisa dopo l'approvazione del provvedimento che punisce la negazione dell'avvenuto genocidio a Srebrenica. Su invito del presidente montenegrino Milo Djukanovic, Erdogan si recherà a Podgorica domani per una visita ufficiale in Montenegro. Durante gli incontri che si terranno in Montenegro, verranno discusse le relazioni bilaterali in tutte le loro dimensioni e verranno sottolineate le possibilità di ulteriore sviluppo della cooperazione. Durante entrambe le visite saranno valutati gli attuali sviluppi nei Balcani e si scambieranno opinioni su altre questioni regionali e internazionali. (Tua)