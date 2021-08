Marocco: Covid, più di 14 milioni di persone hanno completato ciclo vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 14 milioni di persone hanno completato il ciclo vaccinale, su una popolazione totale di 36 milioni. Lo rende noto il portale informativo “L’Economiste”, che riprende le dichiarazioni del ministero della Salute. Secondo il bollettino quotidiano diffuso ieri sera sull’andamento della pandemia di Covid-19, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7.357 nuovi casi e 9.522 guarigioni. Il numero delle persone che ha ricevuto una dose di vaccino è di circa 18 milioni, di cui 14 milioni hanno ricevuto entrambe le dosi su un totale di 36 milioni di persone. A partire da marzo 2020, i decessi per Covid-19 sono in totale 12.176, con 97 persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. In totale, nel Regno le persone attualmente contagiate sono 67.050 e il tasso di occupazione dei letti di terapia intensiva è del 50,2 per cento.(Mar)