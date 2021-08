Romania: Partito socialdemocratico presenterà mozione di sfiducia contro il governo Citu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico (Psd) presenterà una mozione di sfiducia contro il governo guidato dal liberale Florin Citu. Lo ha annunciato il leader del Psd, Marcel Ciolacu all'emittente televisiva "Antena 3". "Le elezioni anticipate sono l'unica soluzione, perché l'attuale Parlamento non riflette più la volontà dei romeni", ha detto Ciolacu il quale sostiene che il partito da lui guidato ha avviato colloqui con l'altra formazione di opposizione, Aur, per sostenere la mozione. "Non c'è soluzione in questo momento se non la creazione di un'altra maggioranza. Il Partito socialdemocratico non formerà un governo con il Partito nazional liberale (Pnl) o Usr Plus. Possiamo formare un'altra maggioranza politica. Altrimenti non è la fine del mondo e c'è la possibilità di un governo di minoranza. Ma, dal mio punto di vista e da quello di altri colleghi, non c'è altra soluzione che elezioni anticipate", ha dichiarato Ciolacu. (Rob)