Paralimpiadi: Renzi, Italia sta andando alla grande, atleti eroi della quotidianità

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, parlando delle Paralimpiadi di Tokyo, ha scritto che "l’Italia sta andando alla grande, e sono felice. Ma sono ancora più felice - ha aggiunto il leader di Italia viva - del messaggio educativo e culturale che arriva da questi atleti, eroi della quotidianità. Dopo l’esperienza di Rio 2016, chiedemmo a Bebe Vio di accompagnarci alla Casa Bianca durante l’ultimo State Dinner: è importante dimostrare, anche con gesti simbolici, che queste donne e questi uomini sono un pilastro della nostra comunità, per la loro forza d’animo, per il loro coraggio, per la loro bellezza", ha concluso Renzi. (Rin)